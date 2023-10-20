أرتيتا: أنا خاسر سييء وأشعر بخيبة أمل لعدم التتويج بالدوري الإنجليزي

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 11:20

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر يونايتد - ميكيل أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أنه خاسر سييء عندما يتعرض لهزيمة في أي مباراة يلعبها.

وتحدث المدير الفني الإسباني لبرنامج "مين إن بليزرز" قائلا: "أنا خاسر سييء، لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة لعدم التتويج بالدوري الإنجليزي عندما كان لدينا فرصة كبيرة للفوز به".

وأضاف "أضع اللوم على نفسي، وكان علي أن أفكر فيما إذا كنت لا أزال الشخص المناسب لأخذ النادي لمستوى أفضل".

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وكشف المدير الفني البالغ من العمر 41 عاما عن ما دار بينه وبين بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بعد الفوز عليه بهدف دون رد.

وكانت المباراة في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي مباشرة.

وقال أرتيتا: "كان الحديث بيننا عاطفيا للغاية، تحدث أشياء كثيرة أثناء المباراة ولكن بعد ذلك تظل علاقتنا جيدة، خسرت أمامه أكثر مما فزت".

وتابع "لأكون صريحا شعوري كان مختلفا تماما بعد الفوز مرتين في كأس الدرع الخيرية والدوري الإنجليزي، ما أشعر به تجاه جوادريولا هو الإعجاب والامتنان، أتواجد هنا بسببه".

وأنهى حديثه قائلا: "جوارديولا قال لنا تهانينا أنتم فريق رائع وإلى الأمام دائما".

ويواجه أرسنال غدا السبت نظيره تشيلسي دربي لندن في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 20 نقطة بالتساوي مع توتنام المتصدر، بينما يأتي تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 11 نقطة.

أرسنال إنجلترا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أرتيتا بيب جوارديولا
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