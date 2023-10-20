مواعيد مباريات اليوم الجمعة 20-10-2023 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد سيمبا وسوبر السلة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 10:50

كتب : FilGoal

مران الأهلي

يشهد اليوم عودة مختلف البطولات المحلية والقارية للعودة بعد فترة توقف دامت لأسبوعين بسبب التوقف الدولي.

وسيواجه الأهلي منافسه سيمبا في السادسة مساء في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وستذاع المباراة عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1" و"أبو ظبي الرياضية 1".

وفي الدوري سيواجه المصري منافسه طلائع الجيش في الرابع عصرا عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

وعبر القناة ذاتها لكن في الثامنة مساء سيواجه سيراميكا كليوباترا منافسه الداخلية.

وفي الدوري السعودي سيواجه التعاون منافسه الاتحاد في السادسة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت 1".

ويواجه الهلال منافسه الخليج في التاسعة مساء عبر قناة "إس إس سي سبورت إكسترا 1".

وفي كأس السوبر المصري لكرة السلة سيواجه الأهلي منافسه الزمالك في السابعة مساء عبر قناة "البحرين الرياضية".

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الأهلي سيمبا الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة سوبر السلة
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