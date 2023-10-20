انتخابات الزمالك – انسحاب خالد لطيف من الترشح على أمين الصندوق

أعلن خالد لطيف المرشح على منصب أمين الصندوق في الزمالك انسحابه من سباق الانتخابات.

ونشر خالد لطيف بيانا رسميا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيها انسحابه من سباق الانتخابات قبل ساعات قليلة من انطلاقها.

وبذلك أصبح المرشحين على منصب أمين الصندوق في الزمالك هم كل من: كريم عادل عبيد وعبد المجيد سليم ومحمد قدري وحسام المندوه ومحمد المأوى.

وبرر خالد لطيف انسحابه بثلاثة أسباب أولهم هو إقامة الانتخابات في وقت غير مناسب في ظل الأحداث الجارية في فلسطين مؤكدا أنه ليس مناسبا إقامتها حاليا.

أما الأمر الثاني فيتعلق بالطعن على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا وتم تحديد موعد جلساتها للفصل فيها بعد إجراء الانتخابات وهو ما يعرض العملية بأكملها للبطلان وهو ما يترتب عليه تهديد استقرار النادي مستقبلا.

فيما يتعلق الأمر الثالث بحالة الحداد المعلنة من قبل الدولة على أرواح شهداء فلسطين متسائلا كيف تجرى الانتخابات في ذلك الوقت مؤكدا أنه سيذكر التاريخ من تكالب على مناصب داخل الزمالك.

وشدد خالد لطيف أن العملية الانتخابية في الزمالك معرضة للبطلان بنسبة 100%.