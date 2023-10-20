ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة
الجمعة، 20 أكتوبر 2023 - 10:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.
-فوز قائمة حسين لبيب "القائمة الموحدة" بالكامل
الرئيس: حسين لبيب.
نائب الرئيس: هشام نصر
أمين الصندوق: حسام المندوه
العضوية فوق السن:
أحمد سليمان
هاني برزي
هاني شكري
عمرو أدهم
محمد طارق
حسين السيد
العضوية تحت السن:
رامي نصوحي
أحمد خالد حسنين
نيرة الأحمر
النتائج النهائية لانتخابات نادي الزمالك 2023 بالأصوات
عدد الحضور: 22704 صوت
الأصوات الصحيحة: 18966 صوت
الأصوات الباطلة: 3738 صوت
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رفض ميزانية نادي الزمالك
المصوتون على قبول ميزانية نادي الزمالك: 22704 صوت
الأصوات الصحيحة: 21207 صوت
الموافقون على اعتماد الميزانية: 10332 صوت
المعارضون على اعتماد الميزانية: 10875 صوت
نتائج الأصوات
منصب الرئيس
ماجد فاروق الحنبلي: 94 صوت
ميرفت السيد أحمد: 654 صوت
فاروق جعفر: 2024 صوت
حسين لبيب: 15229 صوت
عمر هريدي: 965 صوت
منصب نائب الرئيس
هاني العتال: 9040 صوت
أحمد عبد الغني: 446 صوت
هشام نصر: 9480 صوت
منصب أمين الصندوق
حسام المندوه الحسيني: 12431
خالد لطيف: 2091
عبد المجيد سليم: 2029
كريد عادل: 759 صوت
محمد قدري: 888 صوت
محمد ممدوح حسن: 768 صوت
الفائزون بمنصب العضوية فوق السن
أحمد سليمان: 15343 صوت
هاني برزي: 12328 صوت
هاني شكري: 12011 صوت
حسين السيد: 10628 صوت
محمد طارق: 10744 صوت
عمرو أدهم: 10772 صوت
أحمد إبراهيم عبادة - 748 صوت
أحمد عفيفي - 1311 صوت
أحمد فودة - 829 صوت
أشرف إمام عبد السلام - 708 صوت
الحسيني سمير - 4088 صوت
عبد المنعم متولي - 997 صوت
حامد السيد - 921 صوت
حسام محسن - 1048 صوت
حمدية كمال - 995 صوت
رجب أحمد رواش - 432 صوت
رفعت عبد الرؤوف - 470 صوت
سامح سوني - 2446 صوت
سماح سعيد عبد الله - 1141 صوت
سيف الإسلام - 1381 صوت
شريف محمد إسلام - 636 صوت
شيرين حسين - 1928 صوت
طارق أحمد عبد العال - 610 صوت
علاء مقلد - 2663 صوت
باهر محمد - 421 صوت
مجدي محيي - 806 صوت
محمد رشاد - 620 صوت
محمد حسن - 643 صوت
محمود سامي - 638 صوت
مروة الرفاعي - 4217 صوت
مصطفى عبد الخالق - 3358 صوت
نجلاء السيد - 856 صوت
نجلاء فتحي - 774 صوت
هاني عيد - 876 صوت
هشام محمد علي - 1155 صوت
هشام يكن - 4164 صوت
الفائزون بمنصب العضوية تحت السن
رامي نصوحي: 11089
أحمد خالد: 13617
نيرة الأحمر: 14202
محمد خالد الصادق: 849 صوت
أحمد هاني زادة: 3552
علي العاطفي: 585 صوت
ياسمين الشريف: 2242
إيهاب عصمت: 683
أحمد النمس: 780 صوت
خالد الزيات: 3703 صوت
آية هشام: 587 صوت
محمد عودة: 156 صوت
ممد بحبح: 394 صوت