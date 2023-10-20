ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة

يقدم FilGoal.com النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة الزمالك التي تقام اليوم الجمعة في مقر النادي.

-فوز قائمة حسين لبيب "القائمة الموحدة" بالكامل

الرئيس: حسين لبيب.

نائب الرئيس: هشام نصر

أمين الصندوق: حسام المندوه

العضوية فوق السن:

أحمد سليمان

هاني برزي

هاني شكري

عمرو أدهم

محمد طارق

حسين السيد

العضوية تحت السن:

رامي نصوحي

أحمد خالد حسنين

نيرة الأحمر

النتائج النهائية لانتخابات نادي الزمالك 2023 بالأصوات

عدد الحضور: 22704 صوت

الأصوات الصحيحة: 18966 صوت

الأصوات الباطلة: 3738 صوت

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رفض ميزانية نادي الزمالك

المصوتون على قبول ميزانية نادي الزمالك: 22704 صوت

الأصوات الصحيحة: 21207 صوت

الموافقون على اعتماد الميزانية: 10332 صوت

المعارضون على اعتماد الميزانية: 10875 صوت

نتائج الأصوات

منصب الرئيس

ماجد فاروق الحنبلي: 94 صوت

ميرفت السيد أحمد: 654 صوت

فاروق جعفر: 2024 صوت

حسين لبيب: 15229 صوت

عمر هريدي: 965 صوت

منصب نائب الرئيس

هاني العتال: 9040 صوت

أحمد عبد الغني: 446 صوت

هشام نصر: 9480 صوت

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه الحسيني: 12431

خالد لطيف: 2091

عبد المجيد سليم: 2029

كريد عادل: 759 صوت

محمد قدري: 888 صوت

محمد ممدوح حسن: 768 صوت

الفائزون بمنصب العضوية فوق السن

أحمد سليمان: 15343 صوت

هاني برزي: 12328 صوت

هاني شكري: 12011 صوت

حسين السيد: 10628 صوت

محمد طارق: 10744 صوت

عمرو أدهم: 10772 صوت

أحمد إبراهيم عبادة - 748 صوت

أحمد عفيفي - 1311 صوت

أحمد فودة - 829 صوت

أشرف إمام عبد السلام - 708 صوت

الحسيني سمير - 4088 صوت

عبد المنعم متولي - 997 صوت

حامد السيد - 921 صوت

حسام محسن - 1048 صوت

حمدية كمال - 995 صوت

رجب أحمد رواش - 432 صوت

رفعت عبد الرؤوف - 470 صوت

سامح سوني - 2446 صوت

سماح سعيد عبد الله - 1141 صوت

سيف الإسلام - 1381 صوت

شريف محمد إسلام - 636 صوت

شيرين حسين - 1928 صوت

طارق أحمد عبد العال - 610 صوت

علاء مقلد - 2663 صوت

باهر محمد - 421 صوت

مجدي محيي - 806 صوت

محمد رشاد - 620 صوت

محمد حسن - 643 صوت

محمود سامي - 638 صوت

مروة الرفاعي - 4217 صوت

مصطفى عبد الخالق - 3358 صوت

نجلاء السيد - 856 صوت

نجلاء فتحي - 774 صوت

هاني عيد - 876 صوت

هشام محمد علي - 1155 صوت

هشام يكن - 4164 صوت

الفائزون بمنصب العضوية تحت السن

رامي نصوحي: 11089

أحمد خالد: 13617

نيرة الأحمر: 14202

محمد خالد الصادق: 849 صوت

أحمد هاني زادة: 3552

علي العاطفي: 585 صوت

ياسمين الشريف: 2242

إيهاب عصمت: 683

أحمد النمس: 780 صوت

خالد الزيات: 3703 صوت

آية هشام: 587 صوت

محمد عودة: 156 صوت

ممد بحبح: 394 صوت