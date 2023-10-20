سيد عبد الحفيظ: كل مصري وعربي مع فلسطين

أبدى سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي ومدير الكرة السابق به دعمه للشعب الفلسطيني عبر رسالة مصورة.

وقال سيد عبد الحفيظ في فيديو: "بعدما رأى العالم كله ما يحدث في فلسطين من تدمير وتخريب وقتل للأطفال والنساء والشيوخ وحتى المستشفيات لم يرحموها، ومع ذلك الإعلام الغربي لا يكتفي بالصمت بل يؤازر العدو الغاشم عديم الرحمة والضمير".

وأضاف "ما نسمعه حتى من الأطفال الباقية في فلسطين قبل النساء والشيوخ يقول إن النصر لنا بإذن الله".

واختتم "كلنا خلفكم ومعكم. كل مصري وكل عربي مع فلسطين وستبقى فلسطين حرة أبية وأرضها ومقدساتها عائدة لأهلها".

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة للفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية 🇵🇸📷 pic.twitter.com/kZF6MTbNln — FilGoal (@FilGoal) October 19, 2023

ودعى إبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية الرياضيين في مصر للتواجد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا الجمعة.

وقال إبراهيم حسن في فيديو عبر فيسبوك: "بإذن الله سأتواجد غدا عند المنصة في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف "أتمنى أن يتواجد كل الرياضيين فهذا أقل ما نقدمه للشعب الفلسطيني".

في الإطار ذاته أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس قرارين بشأن التضامن مع فلسطين إثر الاعتداء الذي تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت الرابطة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تقرر ارتداء اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم شارات سوداء خلال الجولة الرابعة من الدوري.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.