انتخابات الزمالك - وزارة الرياضة تعلن عبر في الجول عودة حسام المندوه

أعلن محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة عن عودة حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق في نادي الزمالك إلى العملية الانتخابية مرة أخرى.

وقال الشاذلي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "مديرية الشباب والرياضة كجهة إدارية أرسلت خطابا للجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بالوضع القانوني

في ظل مقتضيات الحكم الصادر باستبعاد حسام المندوه".

وأضاف "ولكن هناك جانب آخر هو الجانب الفني الخاص باعتماد كشوف المرشحين، والجهة المعنية به هي اللجنة الأولمبية المصرية".

وأوضح "اللجنة الأولمبية كجهة معنية وفقا لقانون الرياضة 71 لعام 2017 اعتمدت وجود حسام المندوه ضمن الكشوف".

واختتم "اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك أخذت بالرأي الفني للجنة الأولمبية، وبناء عليه يستمر حسام المندوه في انتخابات الزمالك على هذا الأساس".

ماذا حدث؟

قررت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد 15 أكتوبر استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك.

ورفضت المحكمة باقي الطعون المقدمة ضد باقي أعضاء القائمة الموحدة في انتخابات الزمالك على جميع المقاعد.

وعلم FilGoal.com أن المندوه سيتقدم بطعن سريع سيتم النظر فيه قبل الموعد النهائي للانتخابات.

يوم الخميس 19 أكتوبر أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية استمرار تواجد المندوه في انتخابات الزمالك.

ولكن في وقت لاحق من اليوم ذاته أعلنت وزارة الرياضة استبعاد حسام المندوه رسميا من خوض سباق انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق.

جاء ذلك تأييدا لحكم محكمة القضاء الإداري وبعد رفض استشكال المندوه على الحكم.

وبذلك يصبح المرشحون على منصب أمين الصندوق هم: حسام المندوه - كريم عادل عبيد - محمد قدري - محمد الماوى - خالد لطيف - عبد المجيد سليم.

وتضم القائمة الموحدة لانتخابات الزمالك كل من:

حسين لبيب على منصب رئيس النادي

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

حسام المندوه على منصب أمين الصندوق

الأعضاء فوق السن كل من:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر

وتقام انتخابات الزمالك اليوم -الجمعة- 20 أكتوبر.