كرة سلة - موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. والقنوات الناقلة

قمة مصرية في كرة السلة تستضيفها البحرين بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة على صالة مدينة خليفة في البحرين.

وتُلعب يوم الجمعة 20 أكتوبر.

وتنطلق المباراة في السابعة مساء.

وتذاع عبر قناة البحرين الرياضية.

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

وتم افتتاح صالة خليفة بالبحرين قبل 12 عاما وتحديدا في عام 2011.

وتعتبر صالة خليفة أكبر صالة رياضية في البحرين وتقع في مدينة عيسى وسبق وأن استضافة منافسات كأس آسيا لكرة اليد مرتين، على أن تكون الثالثة في يناير المقبل.

أما على مستوى كرة السلة فاستضافت صالة خليفة مباريات البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما تستضتيف المراحل المتقدمة من الدوري وكأس خليفة.

ويلعب الأهلي السوبر المصري المقبل بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.