خبر في الجول - من يعوض معلول؟ كولر يفاضل بين إمام عاشور والدبيس

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 23:57

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي بدون خدمات ظهيره التونسي علي معلول.

وعلم FilGoal.com أن المران الختامي شهد مفاضلة من المدير الفني مارسيل كولر بين إمام عاشور وكريم الدبيس لتعويض غياب الظهير التونسي.

وتخلف معلول عن اللحاق ببعثة الأهلي في تنزانيا بسبب إجراءات الطيران.

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وتأكدت جاهزية لاعب الوسط إمام عاشور العائد من الإصابة، حيث ظهر بشكل جيد في المران الأخير مما دفع كولر للتفكير بالدفع به في مركز الظهير الأيسر.

على الجانب الآخر عمل كولر على تجهيز كريم الدبيس خلال الأيام الماضية، نظرا للشكوك في لحاق معلول ببعثة الأهلي بذلك الوقت، التي ثبتت صحتها بمرور الوقت.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.

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