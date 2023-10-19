انتخابات الزمالك - خبر في الجول.. عبد المجيد سليم يتراجع عن انسحابه وينضم لقائمة حسين لبيب

تراجع عبد المجيد سليم عن انسحابه من انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عبد المجيد سليم سينضم لقائمة حسين لبيب بعد استبعاد حسام المندوه من سباق الانتخابات.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تأييدها لحكم القضاء الإداري باستبعاد المندوه من انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق والذي كان يتواجد ضمن قائمة حسين لبيب.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان عبد المجيد سليم انسحابه من الانتخابات وتأييده لقائمة حسين لبيب.

وبذلك أصبح المرشحين على منصب أمين الصندوق في الزمالك هم:

كريم عادل عبيد

محمد قدري

محمد المأوى

خالد لطيف

عبد المجيد سليم