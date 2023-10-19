إبراهيم حسن يدعو لوقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري

دعى إبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية الرياضيين في مصر للتواجد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا الجمعة.

وقال إبراهيم حسن في فيديو عبر فيسبوك: "بإذن الله سأتواجد غدا عند المنصة في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف "أتمنى أن يتواجد كل الرياضيين فهذا أقل ما نقدمه للشعب الفلسطيني".

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في الإطار ذاته أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس قرارين بشأن التضامن مع فلسطين إثر الاعتداء الذي تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت الرابطة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تقرر ارتداء اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم شارات سوداء خلال الجولة الرابعة من الدوري.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين بالجولة الرابعة من #دوري_nile⚫🙏🏻#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/57Jsb738Qs

إبراهيم حسن فلسطين غزة
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