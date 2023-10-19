إبراهيم حسن يدعو لوقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني

دعى إبراهيم حسن أسطورة الكرة المصرية الرياضيين في مصر للتواجد في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني غدا الجمعة.

وقال إبراهيم حسن في فيديو عبر فيسبوك: "بإذن الله سأتواجد غدا عند المنصة في وقفة تضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأضاف "أتمنى أن يتواجد كل الرياضيين فهذا أقل ما نقدمه للشعب الفلسطيني".

في الإطار ذاته أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس قرارين بشأن التضامن مع فلسطين إثر الاعتداء الذي تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت الرابطة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تقرر ارتداء اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم شارات سوداء خلال الجولة الرابعة من الدوري.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين بالجولة الرابعة من #دوري_nile⚫🙏🏻#رابطة_الأندية_المحترفةpic.twitter.com/57Jsb738Qs