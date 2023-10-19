خبر في الجول - إصابة موديست بفيروس كورونا.. وتطورات حالته الصحية

تم التأكد من حقيقة السبب وراء غياب أنتوني موديست مهاجم الأهلي عن مباراة الفريق أمام سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

أنتوني موديست النادي : الأهلي الأهلي

وتم استبعاد موديست من القائمة، كما غاب عن مران المستبعدين في القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن التحاليل أثبتت إصابة المهاجم الفرنسي بفيروس كورونا، وبالتالي يخضع للعلاج والعزل الطبي.

وحاليا لا يعاني موديست من أعراض قوية، وهو بحالة جيدة.

وتبدأ النسخة الأولى من البطولة الجديدة في إفريقيا بلقاء الافتتاح بين سيمبا والأهلي في ذهاب ربع نهائي البطولة غدا الجمعة في السادسة مساءً.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.