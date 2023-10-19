غياب مابولولو عن مواجهة الاتحاد وبلدية المحلة

تأكد غياب مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري عن مباراة فريقه المقبلة ضد بلدية المحلة بسبب الإصابة.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

ويعاني مابولولو من شد في العضلة الخلفية ما يعيقه عن التواجد في المباراة المقبلة.

ويواجه بلدية المحلة منافسه الاتحاد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وحصد الاتحاد أربع نقاط من أول ثلاث مباريات ليحتل المركز العاشر في جدول الترتيب.

فيما يأتي بلدية المحلة ثامنا بخمس نقاط.

وسجل مابولولو أربعة أهداف في كل المباريات التي خاضهم مع الفريق السكندري خلال الموسم الجاري من الدوري.