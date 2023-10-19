انتخابات الزمالك – وزارة الرياضة تعلن استبعاد حسام المندوه

أعلنت وزارة الرياضة مساء اليوم الخميس استبعاد حسام المندوه رسميا من خوض سباق انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق.

جاء ذلك تأييدا لحكم محكمة القضاء الإداري وبعد رفض استشكال المندوه على الحكم.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس استمرار تواجد المندوه في انتخابات الزمالك.

وتقام انتخابات الزمالك غدا الجمعة في مقر النادي.

وبذلك أصبح المرشحين على منصب أمين الصندوق في الزمالك هم:

كريم عادل عبيد

محمد قدري

محمد المأوى

خالد لطيف