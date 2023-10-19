كشف طبي ومحاضرة بالفيديو في استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليوم بمعسكره في مدينة الإسماعيلية.

وألقى وائل رياض المدير الفني للمنتخب محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لكشف طبي كامل عقب المران.

ويستعد منتخب الشباب تحت 20 عاما لخوض بطولة شمال إفريقيا في تونس.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وكان كامرون إسماعيل لاعب أرسنال قد انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب بعد قراره بتمثيل مصر.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مدير فني

علاء عبده مدرب عام

أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

عادل محفوظ مدير إداري