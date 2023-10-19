كشف طبي ومحاضرة بالفيديو في استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 21:54

كتب : أحمد الخولي

وائل رياض "شيتوش" - مصر وغانا الأولمبي

واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليوم بمعسكره في مدينة الإسماعيلية.

وألقى وائل رياض المدير الفني للمنتخب محاضرة بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخضع لاعبو منتخب مصر للشباب لكشف طبي كامل عقب المران.

ويستعد منتخب الشباب تحت 20 عاما لخوض بطولة شمال إفريقيا في تونس.

وتقام البطولة خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.

May be an image of 2 people

وكان كامرون إسماعيل لاعب أرسنال قد انضم لمعسكر منتخب مصر للشباب بعد قراره بتمثيل مصر.

وجاءت قائمة منتخب الشباب كالتالي:

في حراسة المرمى: حازم جمال - عبد المنعم تامر - محمد المنشاوي - أحمد جابر.

الدفاع: كامرون إسماعيل - مهاب سامي - حسن أبو المعاطي - معتز محمد - عبد العزيز سعيد - أحمد مجدي - أحمد عابدين - محمد نبيه - حماده صلاح - محمد سمير - يوسف عبد الحفيظ - محمد إبراهيم

الوسط: مروان محمود - عبد الرحمن كتكوت - محمد السيد - محمد عبد الناصر - أحمد خضري - يوسف عفيفي - يوسف أحمد حسن - عمر ياسر - أحمد خالد - عمر خضر - يحيى هشام - هادي عامر - كريم حامد - فتحي عموري - عمرو خالد

الهجوم: حسن صابر - محمد زعلوك - كريم سعيد

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب:

وائل رياض مدير فني

علاء عبده مدرب عام

أيمن طاهر مدرب حراس المرمى

عادل محفوظ مدير إداري

وائل رياض منتخب الشباب منتخب مصر للشباب كامرون إسماعيل
نرشح لكم
تحديد مباريات منتخب مصر للشباب في دورة شمال إفريقيا انتصارات بوركينية وسيراليونية.. ماذا فعل منافسو مصر في تصفيات كأس العالم 5 خسائر وتعادل وحيد.. ماذا فعل منافسو مصر في أمم إفريقيا منافس مصر - خسارة غانا من أمريكا برباعية وصول بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى القاهرة مدير المنتخب: لن نخوض وديات قبل أمم إفريقيا.. وهذا كان أبرز هدف لفيتوريا من معسكر أكتوبر وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة.. ورحيل المحترفين لأنديتهم مباشرة محرز: محبط بسبب التعادل.. والطرد زاد عزيمة منتخب مصر
أخر الأخبار
كشف طبي ومحاضرة بالفيديو في استعدادات منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا 33 دقيقة | منتخب مصر
قراران من رابطة الأندية بشأن التضامن مع فلسطين 51 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - مرعي: الأهلي هو الأقوى في مصر وإفريقيا.. وتعثر الزمالك يزيد أهمية السوبر ساعة | كرة سلة
كرة سلة - أوجوستي: الأهلي سيفوز على الزمالك بالتأكيد؟ لا يهمني هذا الحديث ساعة | كرة سلة
خبر في الجول – معلول يخوض تدريبات تأهيلية في مقر الأهلي.. واستمرار غياب موديست ساعة | الكرة المصرية
مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد حنبعل المجبري 2 ساعة | ميركاتو
رد من تياجو سيلفا على أنباء اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل 2 ساعة | أمريكا
رونالدو جديد في صفوف النصر 3 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول