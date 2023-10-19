قراران من رابطة الأندية بشأن التضامن مع فلسطين

أعلنت رابطة الأندية المصرية مساء اليوم الخميس قرارين بشأن التضامن مع فلسطين إثر الاعتداء الذي تتعرض له حاليا من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت الرابطة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تقرر ارتداء اللاعبين والمدربين وطاقم التحكيم شارات سوداء خلال الجولة الرابعة من الدوري.

كما تقرر الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء فلسطين.

وتقام مباراتان من الجولة الرابعة غدا الجمعة بمواجهة بين المصري وطلائع الجيش في ملعب برج العرب.

شارات سوداء ودقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء فلسطين بالجولة الرابعة من #دوري_nile ⚫🙏🏻#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/57Jsb738Qs — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) October 19, 2023

فيما يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه الداخلية في ملعب المقاولون العرب.

ويتصدر مودرن فيوتشر الترتيب بتسع نقاط يليه سموحة بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن زد وبيراميدز.