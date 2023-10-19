كرة سلة - أوجوستي: الأهلي سيفوز على الزمالك بالتأكيد؟ لا يهمني هذا الحديث

رفض أوجوستي بوش المدير الفني لفريق الأهلي لكرة السلة النغمة المترددة عن تأكيد فوز الفريق الأحمر على الزمالك في مباراة كأس السوبر المصري المقامة في البحرين.

وقال أوجوستي في المؤتمر الصحفي: "سعداء بالتواجد في البحرين، وأتممنا استعداداتنا بشكل جيد لمباراة كأس السوبر".

وأضاف "لست مهتما بما يُقال عن أن الأهلي سيفوز بالتأكيد، فلا توجد فوارق بين مستوى الأهلي والزمالك".

وأوضح "جميع المباريات بين الفريقين في الموسم الماضي كانت قوية ومتقاربة في النتيجة".

في الإطار ذاته قال سيف سمير لاعب الأهلي: "مباريات الأهلي والزمالك لا تخضع لأي حسابات".

وأضاف "في الدوري المصري هناك 5 أو 6 فرق تتنافس على كافة البطولات، والفوارق بين الأندية المصرية ليست كبيرة".

ويشارك الأهلي في كأس السوبر بصفته بطل مسابقتي الدوري وكأس مصر بينما يشارك الزمالك بصفته وصيف كأس مصر.

وتستضيف صالة مدينة خليفة بالبحرين يوم 20 أكتوبر الجاري مواجهة الأهلي ضد الزمالك في السوبر المصري.

وكشف الاتحاد المصري عن اتساع صالة خليفة لحضور 3500 متفرج للمباريات.

وكان قد تم افتتاح صالة خليفة بالبحرين قبل 12 عاما وتحديدا في عام 2011.

وتعتبر صالة خليفة أكبر صالة رياضية في البحرين وتقع في مدينة عيسى وسبق وأن استضافة منافسات كأس آسيا لكرة اليد مرتين، على أن تكون الثالثة في يناير المقبل.

أما على مستوى كرة السلة فاستضافت صالة خليفة مباريات البحرين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، كما تستضتيف المراحل المتقدمة من الدوري وكأس خليفة.

ويلعب الأهلي السوبر المصري المقبل بصفته بطل الدوري والكأس، أما الزمالك فيشارك بصفته وصيف كأس مصر.

وتنص لائحة الاتحاد المصري لكرة السلة على إقامة السوبر بين بطل الدوري ووصيف الكأس حال جمع فريق واحد بالبطولتين.

وحصد الاتحاد السكندري لقب آخر ثلاث نسخ أقيمت من البطولة أعوام 2020 و2021 و2022.

بينما حصد الزمالك لقب السوبر عام 2019 بالتفوق على فريق الجزيرة.

ويسعى الأهلي لحصد لقب السوبر الأول في تاريخه بكرة السلة.