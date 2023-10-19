خبر في الجول – معلول يخوض تدريبات تأهيلية في مقر الأهلي.. واستمرار غياب موديست

وصل علي معلول الظهير الأيسر للأهلي إلى مصر بعدما تعذر سفره إلى تنزانيا لينضم لبعثة الفريق لملاقاة سيمبا في الجولة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معلول اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

وكان معلول لم يستطع إيجاد رحلة طيران إلى تنزانيا.

وواصل كريم فؤاد لاعب الفريق برنامجه التأهيلي كذلك.

وشهد المران تصعيد بعض اللاعبين الناشئين وقاد التدريبات كارلوس برينجر المدرب المساعد.

فيما غاب أنتوني موديست عن المران في ظل معاناته من نزلة برد شديدة منعته من السفر إلى تنزانيا.

ويواجه الأهلي منافسه سيمبا غدا الجمعة في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا- بيرسي تاو - أحمد عبد القادر .

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - صلاح محسن.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب.