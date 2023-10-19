مانشستر يونايتد يستعد لتمديد عقد حنبعل المجبري

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 19:59

كتب : FilGoal

حنبعل مجبري يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد

يستعد مانشستر يونايتد لتفعيل خيار التمديد في عقد لاعبه التونسي حنبعل المجبري.

يأتي ذلك بحسب صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز" التي سلطت الضوء على رغبة المدرب إريك تين هاج في ضمان الاحتفاظ بخدمات لاعب الوسط.

وينتهي عقد المجبري -20 عاما- بنهاية الموسم الحالي، ولكن خيار التمديد يضمن بقاءه حتى يونيو 2025.

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وانضم المجبري إلى صفوف يونايتد في 2019 قادما من موناكو، ولعب مع فرق تحت 18 و19 و21 عاما.

وخرج اللاعب التونسي معارا إلى صفوف برمنجهام سيتي في الموسم الماضي، حيث لعب معه 41 مباراة.

وبعد عودته في بداية الموسم الحالي، لعب حنبعل في 4 مباريات، وسجل هدفه الأول بقميص الشياطين الحمر أمام برايتون في خسارة الفريق بنتيجة 3-1.

المجبري ليس اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، فهناك آرون وان بيساكا وفيكتور لينديلوف أيضا، ولكن من المنتظر أن يتم تفعيل خيار التمديد في عقديهما أيضا.

حنبعل المجبري الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد
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