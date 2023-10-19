رد من تياجو سيلفا على أنباء اعتزاله اللعب الدولي مع البرازيل

نفى تياجو سيلفا مدافع تشيلسي ومنتخب البرازيل ما يتردد عن اعتزاله دوليا في ظل عدم انضمامه لفريق بلاده في التوقفين الدوليين الأخيرين.

تياجو سيلفا النادي : تشيلسي البرازيل

ومنذ نهاية مشوار البرازيل في كأس العالم 2022 لم ينضم تياجو سيلفا للمنتخب البرازيلي.

وتحدث تياجو سيلفا لشبكة "إي إس بي إن" في فرعها البرازيلي قائلا: "لم أتخذ قراري بعد، لنجعل ذلك الأمر واضحا، لم أتخذ قرارا بعدم الانضمام لمنتخب البرازيل".

وواصل صاحب الـ39 عاما حديثه "هذا ليس قراري أنا دائما متاح عندما يتم استدعائي، لم يتم استدعائي في آخر مرتين".

واستدرك "إذا اعتقد الجهاز الفني أنني قادر على المساعدة فمن المؤكد أنني سأبذل قصارى جهدي لحدوث ذلك".

وأكمل لاعب باريس سان جيرمان وميلان السابق حديثه "لكن طالما ذلك لم يحدث فسأواصل تأدية عملي بأفضل شكل ممكن مع تشيلسي واللعب في أحد أهم الدوريات في العالم ومواصلة تأدية تلك الوظيفة الجميلة التي أقوم بها مع النادي وذلك بعد لسوء الحظ الموسم الماضي الذي لم يكن جيدا".

وأتم تياجو سيلفا حديثه "لكن آمل أن يكون هذا العام مختلفا".

ويحتل منتخب البرازيل المركز الثالث في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد مرور أربع جولات.

ويتأهل للمونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك ستة منتخبات من أمريكا الجنوبية، على أن يخوض صاحب المركز السابع مباريات الملحق.