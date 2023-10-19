رونالدو جديد في صفوف النصر

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تعاقد نادي النصر مع كريستيانو رونالدو جونيور نجل الأسطورة البرتغالية.

ويلعب كريستيانو رونالدو الأب في صفوف النصر منذ يناير الماضي، بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وضم النصر نجله إلى صفوف الناشئين، حيث تم قيده في فرق البراعم تحت 13 و15 عاما، بعد قرار المملكة بالسماح للمقيمين بالمشاركة في المسابقة.

وسيرتدي كريستيانو جونيور القميص رقم 7 أسوة بوالده.

ومن المنتظر أن يخوض رونالدو الصغير مباراته الأولى مع ناشئي النصر غدا -الجمعة- أمام القادسية في دوري البراعم تحت 13 عاما.

وسبق لصاروخ ماديرا اللعب في صفوف يونايتد قادما من سبورتينج لشبونة منذ 2003 وحتى 2009، وتوج معه بدوري الأبطال والكرة الذهبية في 2008.

وانتقل رونالدو إلى ريال مدريد كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك عام 2009 مقابل 94 مليون يورو، ليصبح هدافه التاريخي والهداف التاريخي لدوري الأبطال، ويحصد معه دوري الأبطال 4 مرات في 2014 و2016 و2017 و2017 و2017، وكذلك الكرة الذهبية في 2013 و2014 و2016 و2017.

في 2018 انتقل البرتغالي إلى يوفنتوس، وبعد 3 سنوات عاد إلى مانشستر يونايتد في تجربته الأوروبية الأخيرة، التي استمرت لعام ونصف.