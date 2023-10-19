ضحيتان في الاتفاق السعودي لأجل لينجارد

يخطط نادي الاتفاق السعودي لإيجاد طريقة للتعاقد مع جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد السابق.

ويحتاج النادي السعودي للتخلي عن اثنين من المحترفين الأجانب، حيث تنص القواعد على السماح بتواجد 8 لاعبين فقط في قائمة المباريات، بينما يملك الاتفاق 10 لاعبين في الوقت الحالي.

ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن شبكة ESPN أن الثنائي الأقرب للمغادرة وفقا للمصدر ذاته هو السويدي روبن كوايسون والبرازيلي فيتينيو.

ويقضي لينجارد في الوقت الحالي فترة تدريبية مع الاتفاق تمهيدا للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

وبالفعل لعب لينجارد مع الفريق مباراة ودية وسجل خلالها أمام فريق الخالدية البحريني يوم الأربعاء الماضي.

ويتولى ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول قيادة الاتفاق الفنية، وضم الفريق العديد من النجوم الأوروبيين في الصيف الماضي مثل جوردان هندرسون وجورجينيو فينالدوم وديماراي جراي.

ولعب لينجارد في صفوف مانشستر يونايتد منذ مرحلة الناشئين، قبل تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2011-2012.

خرج لينجارد في عدة إعارات لأندية ليستر سيتي وبيرمنجهام سيتي وبرايتون ودربي كاونتي، واستمر بين صفوف الشياطين الحمر حتى أعير في الموسم قبل الماضي إلى وست هام يونايتد.

في 2022 انتقل لينجارد إلى نوتنجهام فورست نهائيا في صفقة انتقال حر، ولكن بعد عام واحد انتهت هذه العلاقة، بعد أن سجل هدفين فقط وصنع مثلهما في 20 مباراة.