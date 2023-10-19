دوري المحترفين - النجوم ينقل مبارياته إلى ملعب السليمانية

أعلن محمد الطويلة رئيس نادي النجوم نقل مباريات فريقه إلى ملعب السليمانية وهو الاستاد الخاص بناديه.

وقال رئيس النجوم لـFilGoal.com اليوم الخميس: "بدأنا الدوري على ملعب السكة الحديد ثم خضنا مباراة القناة في بني سويف وسنعود لملعبنا بداية من لقاء لافيننا".

وأردف الطويلة "إيجار الملاعب تكلفته مرتفعة للغاية وجهزنا كل متطلبات سلطات الأمن واتحاد الكرة للعودة إلى ملعبنا".

ويحتل النجوم المركز الأخير في دوري المحترفين بعدما تعادل مع مكادي وهُزم ثلاث مرات أمام أسوان والقناة وبترول أسيوط.

وسيواجه النجوم منافسه لافيينا يوم الإثنين المقبل.

ويتصدر لافيينا الترتيب بـ10 نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه غزل المحلة.