مران الزمالك - محاضرة مطولة من أوسوريو.. وانتظام ثنائي المنتخب الأولمبي

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 14:53

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

ألقى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك محاضرة فنية مطولة على اللاعبين خلال المران، الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب الترسانة للحديث عن الاستعدادات الأخيرة للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري المصري.

وحرص الكولومبي على توضيح مهام ودور كل لاعب في الملعب وشرح بعض الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها في التقسيمة.

وشدد خوان كارلوس أوسوريو قبل انطلاق التقسيمة الفنية على أهمية تنفيذ كل ما تم شرحه بشكل دقيق.

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وشارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق ثنائي الفريق في التقسيمة الفنية بعدما خاض تدريبات منفردة أمس بعد العودة من صفوف المنتخب الأولمبي عقب خوض وديتي الأردن وأوزباكستان.

وخاض اللاعبان مران الزمالك اليوم بصورة كاملة، وشارك الثنائي في التقسيمة الفنية.

فيما خاض عبد الله جمعة وسامسون أكينيولا ومحمد حسام "بيسو" وكريم عبد الحق تدريبات منفردة على هامش المران.

وأدى الرباعي تدريبات خاصة تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، خلال خوض باقي الفريق للتقسيمة الفنية.

وشارك الرباعي في الفقرات الأولى من التدريبات، ثم خضع لفقرات إضافية قبل المشاركة في الجزء الأخير من التقسيمة.

وأدى التونسي سيف الدين الجزيري تدريبات إضافية بعد انتهاء مران الفريق، حيث حرص على خوض تدريبات خاصة بالتسديدات على مرمى عبد الرحمن نفاد حارس الفريق الشاب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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