الشرطة الفرنسية تداهم مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثانية

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 14:48

كتب : FilGoal

أولمبياد باريس 2024

قامت الشرطة الفرنسية يوم الخميس بمداهمة المقر الرئيسي للجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024.

وتستضيف مدينة باريس الفرنسية دورة الألعاب الأولمبية خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 11 أغسطس من العام القادم.

ويأتي هذا في تكرار لعملية المداهمة التي تمت في يونيو الماضي.

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وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الشرطة اقتحمت مقر اللجنة وقامت بعمليات تفتيش.

وأوضح التقرير أن السلطات الفرنسية تشك في عمليات فساد بشأن حفل الافتتاح وأمور إنتاجية أخرى.

في المرة الأولى، أفادت اللجنة المنظمة في بيان أرسلته لوكالة رويترز بأن "البحث لا يزال مستمرا في المقر الرئيسي للجنة المنظمة".

وأضافت "اللجنة تتعاون بشكل كامل مع المحققين لتسهيل عملهم والإجابة على استفساراتهم".

ولم تذكر اللجنة المنظمة لباريس 2024 أي تفاصيل أخرى، حسب رويترز.

إلى ذلك، فقد أعلن الموقع الرسمي لأولمبياد باريس 2024 قبل أشهر عن بدء طرح فرصة التسجيل في القرعة للحصول على فرصة الحصول على تذاكر منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقبلة من الافتتاح وحتى حفل الختام.

وكشف الموقع الرسمي عن توفير ما يقارب من عشرة ملايين تذكرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وأشار البيان إلى فتح الاشتراك للتسجيل وحجز التذاكر عن طريق القرعة ومشاهدة منافسات رياضية ذات مستوى عالمي على خلفية معالم سياحية بارزة مثل برج إيفل.

وتقرر أن يبدأ سعر مليون تذكرة بـ 24 يورو وستكون متاحة لجميع الرياضات الأولمبية.

وتم تقسيم التذاكر إلى أربع فئات في مختلف المسابقات وتبدأ من 24 يورو في مختلف المسابقات.

وكشف الموقع الرسمي عن وصول ما يقرب من نصف التذاكر المتاحة بسعر 50 يورو أو أقل حسب الفئة المختارة واللعبة المقرر حضورها.

كما تم نشر الجدول الكامل لجميع الألعاب بسعر التذاكر لكل يوم في المنافسات.

ولم تكن رياضة كرة القدم صاحبة التذاكر الأعلى سعرا كما سيتوقع البعض.

بينما جاءت التذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو في سبع مناسبات مختلفة خلال أولمبياد باريس 2024.

وشهدت نهائيات ألعاب القوى في ثلاثة أيام مختلفة وصول تذكرة الفئة الأولى إلى 980 يورو من سبع مناسبات خلال مختلف الألعاب.

كما يبلغ سعر تذكرة نهائي منافسات رجال كرة السلة 980 يورو لتذاكر الفئة الأولى.

أما الثلاث مناسبات الأخرى للتذاكر الأعلى سعرا بقيمة 980 يورو فكانت لرياضة السباحة في ثلاثة أيام مختلفة.

باريس 2024
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