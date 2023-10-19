أوسوريو: جماهير الزمالك الأفضل في إفريقيا.. وأرى مردود دورهم داخل كل لاعب

أشاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك بتأثير الجماهير على لاعبي الفريق واعتبرها الأفضل في القارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري يوم السبت المقبل.

وقال أوسوريو عبر موقع الزمالك الرسمي: "جماهير الزمالك أعتبرها الجماهير الأفضل في إفريقيا بأكملها".

وتابع "حضور الجماهير في مباريات الزمالك يعطي طابعا مختلفا، وبالرغم من أنني لا أفهم لغتهم وما يرددونه، لكن أرى مردود دورهم في التحول الإيجابي لشكل الفريق وإشعال الحماس داخل كل لاعب".

وأضاف "ما يجعل نادي مختلف عن الآخر هو قاعدته الجماهيرية، الزمالك يمتلك عددا كبيرا من المشجعين، ولأن نادي الزمالك كبير فبالطبع يملك هذا الكم الهائل من المحبين والداعمين له".

وأتم "أتمنى أن تواصل جماهير الزمالك دعمها لنا حتى النهاية، لأن هذا ينعكس بشكل إيجابي على الفريق".

ويحتل الزمالك المركز السابع في الترتيب بخمس نقاط.

فيما يأتي سموحة ثانيا بسبع نقاط.