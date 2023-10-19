وفاة بشير عبد الصمد نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 14:24

كتب : FilGoal

بشير عبد الصمد

توفي بشير عبد الصمد لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق عن عمر يناهز 57 عاما.

وأعلن نادي الإسماعيلي وفاة نجمه وهدافه السابق بعد صراع طويل مع المرض

وحصد بشير عبد الصمد جائزة هداف الدوري المصري موسم 1993-94 برصيد 13 هدفا.

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كما توج بلقب الدوري المصري موسم 1990-91 مع الإسماعيلي.

ويمتلك بشير عبد الصمد 53 هدفا سجلها خلال 9 مواسم وحقق مع الدراويش هما الدوري المصري وكأس مصر 1997.

ويعد عبد الصمد عاشر هدافي الدراويش تاريخيا في الدوري المصري برصيد 44 هدفا.

وشارك مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 1994 وسجل ثنائية ضد الجابون.

وسبق له تدريب الوحدة والطائي والجبلين في السعودية.

ويتقدم FilGoal.com بالتعازي لأسرة الراحل ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

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