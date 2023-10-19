اللجنة الأولمبية تعلن موقف المندوه من انتخابات الزمالك

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أن حسام المندوه لا زال ضمن المرشحين على مقعد أمين الصندوق بانتخابات الزمالك والمقرر عقدها غدا الجمعة 20 أكتوبر.

جاء ذلك قبل يوم واحد على إقامة انتخابات مجلس إدارة الزمالك بعدما قررت محكمة القضاء الإداري استبعاده في وقت سابق.

FilGoal.com يكشف ماذا سيحدث عقب نهاية الانتخابات حال صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

في حال صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في أي وقت بأحقيته في خوض الانتخابات ستكون الانتخابات على مقعد أمين الصندوق صحيحة.

إذا صدر الحكم بعدم أحقيته، سيتم إعادة الانتخابات على المنصب فقط في أقرب جمعية عمومية مع فتح باب الترشح مجددا لكل المرشحين على نفس المنصب.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية:

إيماءً إلى الكتاب المرسل من سيادتكم بتاريخ اليوم 19-10-2023 بشأن الاستفسار عن وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 514 لسنة 78 ق بما يستتبعه ذلك تحديد موقف القائمة النهائية السابق اعتمادها من اللجنة الأولمبية المصرية للمرشحين لانتخابات نادى الزمالك للألعاب الرياضية المزمع إقامتها غدا الجمعة الموافق 20-10-2023، وما استجد بعد إيداع الاشكال المقام برقم جدول إشكالات الدعوى رقم 1270 لسنة 2023 من السيد حسام المندوه الحسيني المرشح على منصب أمين الصندوق بالانتخابات اشكالات محكمة القاهرة الجديدة عن الحكم رقم 514 لسنة 78 قضاء إدارى السابق الإشارة إليه والمحدد لنظره: 1-11-2023 أمام الدائرة الرابعة إشكالات بالمحكمة المشار إليها.

وعليه فإن اللجنة الأولمبية المصرية في ضوء اختصاصها المحدد بالدستور المصري وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م والمواثيق والمعايير الدولية لا زالت عند موقفها مما سبق أن اعتمدته من الأسماء الواردة بالقائمة النهائية للمرشحين بانتخابات نادى الزمالك، والتي تضمنت اسم السيد حسام الدين المندوه توفيق الخواجة الشهير بـ حسام المندوه الحسيني والوارد أسمه في المسلسل رقم (1) من المرشحين على منصب أمين الصندوق بالقائمة النهائية المشار إليها، وأنه بذلك من ضمن المرشحين علي مقعد أمانة الصندوق بانتخابات نادي الزمالك المزمع إجراءها غدا الجمعة الموافق 20-10-2023 بالمسلسل رقم (1).

ويتنافس المندوه مع كل من عبد المجيد سليم وكريم عادل عبيد وخالد لطيف ومحمد قدري ومحمد الماوي على منصب أمين الصندوق.

وتضم القائمة الموحدة لانتخابات الزمالك كل من:

حسين لبيب على منصب رئيس النادي

هشام نصر على منصب نائب الرئيس

الأعضاء فوق السن كل من:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر