لابورتا: سنحاول ضم كانسيلو وفيليكس نهائيا لو استمر تألقهما

أوضح خوان لابورتا رئيس برشلونة أن ناديه يرغب في استمرار جواو كانسيلو وجواو فيليكس في حالة استمراره تألقهما.

كانسيلو المعار من مانشستر سيتي وفيليكس المعار من أتليتكو مدريد تألقا في الأسابيع الأولى مع برشلونة بعد انتقالهما في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال لابورتا في تصريحات لراديو كتالونيا: "إذا استمر جواو كانسيلو وجواو فيليكس في اللعب بنفس المستوى، فسنبذل قصاري جهدنا للحفاظ عليهما".

وأضاف "ديكو المدير الرياضي لبرشلونة سيتولى هذا الملف".

وشدد "أريد أن يبقى كبار اللاعبين في برشلونة، أنا معجب جواو فيليكس منذ فترة طويلة".

التعاقد مع كانسيلو كان في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، وهي الصفقة الخامسة للفريق الكتالوني.

بعد تعاقده مع أوريول روميو لاعب وسط جيرونا مقابل 3.4 مليون يورو.

أيضا تعاقد برشلونة مع إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي، وإنيجو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو، في صفقتي انتقال حر، واستعارة جواو فيليكس.

أما على مستوى الراحلين، فقد انتقل عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، وفرانك كيسي إلى أهلي جدة، ونيكو جونزاليس إلى بورتو، وعبد الصمد الزلزولي إلى ريال بيتيس، بينما فعَّل أتلتيكو مدريد وسبورتنج لشبونة خيار شراء كل من أنطوان جريزمان وفرانشيسكو ترينكاو على الترتيب.

أيضا رحل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي وأليكس كويادو في صفقات انتقال حر.

فيما خرج على سبيل الإعارة كل من: أنسو فاتي إلى برايتون، وكليمون لونجليه إلى أستون فيلا، وسيرجينيو ديست إلى أيندهوفن، وخوليان أراوخو إلى لاس بالماس، وبابلو توري إلى جيرونا، وشادي رياض إلى ريال بيتيس، وإستانيس بيدرولا إلى سامبدوريا، وأليكس فالي إلى ليفانتي.

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