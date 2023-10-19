بيلد: مزراوي يغيب عن تدريب بايرن انتظارا لقرار النادي حول دعمه لفلسطين

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 13:08

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - بايرن مونيخ ضد شالكة

ذكرت جريدة بيلد أن المغربي نصير مزراوي سيغيب عن تدريب بايرن ميونيخ يوم الخميس انتظارا لقرار النادي بشأن دعمه لفلسطين.

ولم يعلن بايرن الخطوات التي سيتأخذها بشأن الدولي المغربي في ظل دعم النادي للجانب الآخر.

في البداية أوضحت بيلد أن مزراوي سيغيب عن التدريب الجماعي بعدما تحدث مع مسؤولي بايرن يوم الأربعاء حول موقفه من دعم فلسطين.

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بعد دقائق، ذكرت الجريدة أن مزراوي تدرب بشكل فردي بسبب إصابة بسيطة ضربته خلال تواجده مع المنتخب المغربي في فترة التوقف الدولي.

وكان النادي البافاري قد أعلن قبل يومين دعمه للجانب الإسرائيلي، وانتظار مزراوي حتى العودة من واجبه الدولي مع منتخب المغرب للتحقيق معه بشأن وقوفه في صف الجانب الفلسطيني.

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وكان نادي نيس الفرنسي قد أعلن إيقاف الجزائري يوسف عطال لاعب الفريق لحين إشعار آخر بسبب دعم فلسطين.

ويأتي ذلك بعد إعلان عطال دعمه لفلسطين عبر حسابه الشخصي ضد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الماضية.

وكان نادي ماينز الألماني قد أعلن إيقاف لاعبه المغربي أنور الغازي بسبب دعمه لفلسطين.

وجاء بيان نادي نيس كالآتي:

"بعد عودته من معسكر منتخب الجزائر الذي بدأ 9 أكتوبر، عقد مسؤولوا نيس جلسة مع يوسف عطال".

"اعترف اللاعب بخطأ مقطع الفيديو الذي نشره وأنه أزاله بسرعة واعتذر عن المكتوب، وذلك نظرا لخطورة المنشور".

"واتخذ نادي نيس على الفور أول عقوبة تأديبية بإيقاف يوسف عطال حتى إشعار آخر".

"نود أن نؤكد على سمعة ووحدة نيس تأتي من سلوك جميع الموظفين في النادي والتي يجب أن تكون وفقا لقيم المؤسسة كما في رسالتنا يوم الجمعة الماضي إذ أكد نيس التزامه الراسخ بالسلام".

وكان كريستيان إستروسي عمدة مدينة نيس الفرنسية، قد هدد اللاعب الجزائري يوسف عطال بالرحيل من النادي إن لم يعتذر.

وكان عطال قد نشر خلال الأيام الماضية دعم لفلسطين بسبب هجوم قوات الاحتلال على غزة.

كما ظهر عطال رفقة منتخب الجزائر بـ "وشاح فلسطين" تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

ونشبت الأزمة بعد نشر عطال لدعاء لشيخ فلسطيني يدعو فيه بنصرة غزة ضد قوات الاحتلال بوصف "اللهم أرينا في اليهود يوما أسود".

ويأتي ذلك بعد دعوات الجالية اليهودية في نيس لطرد اللاعب من النادي بسبب منشوره الذي وصفوه بالدعوة إلى الكراهية.

وأوضحت الجالية اليهودية أنه بالرغم من عدم الوصول إلى ترجمة دقيقة ولكنه خطابا يحض على الكراهية.

وشهدت الفترة الأخيرة دعم من اللاعبين العرب والمسلمين من الدوري الفرنسي للقضية الفلسطينية مثل كل من مصطفى محمد لاعب نانت والمغربي زكريا أبو خلال لاعب تولوز والأردني موسى التعمري لاعب مونبيليه.

بايرن ميونيخ المغرب نصير مزراوي
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