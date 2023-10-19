يد - دودو يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر
الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 11:17
كتب : FilGoal
توج أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال سبتمبر.
وتواجد دودو، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام، في القائمة المختصرة التي تنافس على الجائزة.
وتنافس دودو مع الثنائي كامل سبرزاك لاعب باريس سان جيرمان، وتوم بيلايو لاعب دنكيرك، قبل أن يحصد الجائزة.
دودو سجل 21 هدفا مع مونبيلييه في الدوري خلال سبتمبر، بنسبة نجاح وصلت إلى 67.7%.
بينما أحرز كامل سبرزاك 33 هدفا بنسبة نجاح وصلت إلى 89% من تصويباته.
أما بيلايو فسجل 34 هدفا بنسبة نجاح بلغت 75%.
ويتصدر مونبلييه صدارة الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان بعد تحقيق 6 انتصارات في 6 جولات.
بينما يحتل نيم الذي يضم محمد سند ومهاب سعيد المركز الثالث.
video:1
نرشح لكم
"لا ننتظر التعاطف ولكن ليعرف الناس حقيقة من هو المجرم" رسالة علي زين إلى غزة كرة يد - للمرة الثانية.. إصابة أحمد هشام دودو بقطع في الرباط الصليبي كرة يد - إصابة دودو في الركبة خلال مواجهة نيم بالدوري الفرنسي كرة يد - بمشاركة الزمالك.. تغيير موعد السوبر المصري السعودي كرة يد - حميد: كأس العالم طموحي بعد العودة.. وهذه علاقتي بحراس الأهلي لكرة القدم كرة يد - الزمالك ينتصر بفارق 26 هدفا.. الأهلي يهزم الجزيرة في دوري المحترفين كرة يد - انتصار الدرع ودودو مع فيزبريم ومونبيليه في دوري أبطال أوروبا يد - دودو ينافس على جائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر