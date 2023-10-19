يد - دودو يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي في سبتمبر

توج أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة اليد خلال سبتمبر.

وتواجد دودو، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي قبل أيام، في القائمة المختصرة التي تنافس على الجائزة.

وتنافس دودو مع الثنائي كامل سبرزاك لاعب باريس سان جيرمان، وتوم بيلايو لاعب دنكيرك، قبل أن يحصد الجائزة.

دودو سجل 21 هدفا مع مونبيلييه في الدوري خلال سبتمبر، بنسبة نجاح وصلت إلى 67.7%.

بينما أحرز كامل سبرزاك 33 هدفا بنسبة نجاح وصلت إلى 89% من تصويباته.

أما بيلايو فسجل 34 هدفا بنسبة نجاح بلغت 75%.

ويتصدر مونبلييه صدارة الدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان بعد تحقيق 6 انتصارات في 6 جولات.

بينما يحتل نيم الذي يضم محمد سند ومهاب سعيد المركز الثالث.

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