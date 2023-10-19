رسالة مؤثرة من نيمار بعد الإصابة بقطع في الرباط الصليبي

الخميس، 19 أكتوبر 2023 - 10:28

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

كتب نيمار جونيور نجم منتخب البرازيل والهلال السعودي رسالة مؤثرة عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وانتهى موسم نيمار بعد إصابته في مواجهة أوروجواي خلال الشوط الأول من اللقاء ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكتب نيمار عبر حسابه على إنستجرام:

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"إنها لحظة حزينة للغاية، إنها الأسوأ.

أعلم أنني قوي ولكن هذه المرة سأحتاج إلى (عائلتي وأصدقائي) أكثر.

ليس من السهل الخضوع للإصابة وإجراء جراحة، تخيل أن تمر بكل ذلك مرة أخرى بعد 4 أشهر من التعافي.

لدي إيمان، حتى أكثر من اللازم.

لكني أضع قوتي بين يدي الله حتى يتمكن من تجديدها. شكرا لكم على رسائل الدعم والمودة".

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وتعد تلك الإصابة رقم 31 في مسيرة نيمار مع الأندية ومنتخب بلاده.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي اليوم الأربعاء بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه التالي: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبيرآسيا، نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف".

وواصل البيان "على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية".

وانضم نيمار إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

نيمار البرازيل الهلال السعودي
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