ميسي يكشف ماذا سيفعل بعد نهاية الموسم مع إنتر ميامي

كشف ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي خطته خلال الفترة المقبلة في ظل التقارير التي أشارت لإمكانية خروجا معارا في يناير المقبل.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي إنتر ميامي

ويمتلك إنتر ميامي مباراتين متبقتين في الدوري الأمريكي إذ فشل الفريق في التأهل للمرحلة النهائية لحصد اللقب.

وقال ميسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "سأستمتع بالإجازة في الأرجنتين".

وأضاف " لأول مرة سيكون لدي أيام كثيرة للراحة في ديسمبر".

وأكمل "في يناير سأعود لميامي من أجل الفترة التحضيرية والبدء من جديد والتحضير بأفضل طريقة ممكنة كالمعتاد".

وساهم ميسي منذ انتقاله لإنتر ميامي لتحقيق لقب كأس الدوريات وهو اللقب الأول في تاريخ النادي ومنحه حق التأهل لنهائيات كأس أبطال كونكاكاف 2024.

وسيكون أمام ميسي فرصة خوض مباراتين بقميص الأرجنتين في التوقف الدولي بشهر نوفمبر المقبل أمام أوروجواي والبرازيل.

وبعد تلك المباراتين سيكون أول لقاء رسمي لميسي مع إنتر ميامي في شهر فبراير المقبل مع بداية موسم 2024 من الدوري الأمريكي.

وسجل ميسي ثنائية قاد بها التانجو للفوز على بيرو في رابع جولات تصفيات كأس العالم بنتيجة 2-0.

ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة عقب أربع جولات وبفارق خمس نقاط عن كل من أوروجواي والبرازيل وفنزويلا.

كما فض ميسي الشراكة مع لويس سواريز بقائمة هداف تصفيات أمريكا الجنوبية بكأس العالم.

إذ رفع ميسي رصيده إلى 31 هدفا مع تجمد رقم سواريز عند 29 هدفا.

وشارك ميسي في المباراة بالكامل بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها في التوقف الدولي الماضي في سبتمبر.

وخاض ميسي 38 دقيقة فقط أمام بارجواي في الجولة الماضية قبل أن يشارك بصورة طبيعية أمام بيرو.