تعديل موعد سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري المصري

قررت رابطة الأندية المصرية تعديل موعد مباراة سيراميكا كليوباترا والداخلية في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وستقام المباراة يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر على استاد المقاولون العرب.

وستبدأ في الثامنة مساءً بدلا من الرابعة عصرا كما كان مقررا سابقا.

وبذلك ستبدأ مباريات الجولة الرابعة من الدوري بين المصري وطلائع الجيش في الرابعة عصرا من الجمعة المقبل.

وسبق أن أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام التوجيه بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وكشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات في رابطة الأندية المصرية موقف مباريات الدوري المصري من اللعب بعد قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة حدادا على ضحايا الشعب الفلسطيني.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "مباريات الدوري المصري يوم الجمعة في موعدها وقرار وزارة الرياضة لا يشملها"

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد المحددة 3 أيام، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة في فلسطين.