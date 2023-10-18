وزارة الرياضة توضح لـ في الجول موقف انتخابات الزمالك من التأجيل

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية موقف انتخابات نادي الزمالك من التأجيل، وذلك بعد قرار الوزارة بتعليق النشاطات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية لأنها ضمن الأنشطة الرسمية غير الاحتفالية أو الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها الوزارة والمقصودة ببيان تعليق الأنشطة".

وأضاف "بالتالي الانتخابات ستقام في موعدها يوم الجمعة القادم ولا تأجيل لها على الإطلاق".

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد المحددة 3 أيام، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة في فلسطين.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة

في ضوء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.