وزارة الرياضة توضح لـ في الجول موقف انتخابات الزمالك من التأجيل

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 23:30

كتب : أحمد الخولي

الزمالك - بيان رسمي

أوضح محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية موقف انتخابات نادي الزمالك من التأجيل، وذلك بعد قرار الوزارة بتعليق النشاطات تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وقال الشاذلي لـFilGoal.com: "انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية لأنها ضمن الأنشطة الرسمية غير الاحتفالية أو الفعاليات والمهرجانات التي تقيمها الوزارة والمقصودة ببيان تعليق الأنشطة".

وأضاف "بالتالي الانتخابات ستقام في موعدها يوم الجمعة القادم ولا تأجيل لها على الإطلاق".

أخبار متعلقة:
وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام عامر حسين لـ في الجول: مباريات الدوري في موعدها ولا تأجيل بعد قرار وزارة الرياضة

وقررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد المحددة 3 أيام، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة في فلسطين.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة

في ضوء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.

الزمالك فلسطين وزارة الرياضة انتخابات الزمالك
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: مباريات الدوري في موعدها ولا تأجيل بعد قرار وزارة الرياضة وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام تأثير محمد صلاح.. فيديو استغاثة دعم فلسطين يتخطى 45 مليون مشاهدة في ساعة بالفيديو - محمد صلاح يكسر صمته: أناشد العالم لمنع المزيد من المذابح في فلسطين الزمالك يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.. وإلغاء المظاهر الاحتفالية بالنادي أوسوريو: نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة.. واللاعبون يتمتعون باحترافية كبيرة قرارات الأهلي - تخصيص عائد مباراة سيمبا لضحايا فلسطين وتعليق البث بكل منصات النادي الزمالك يعلن الحداد والدعم للشعب الفلسطيني
أخر الأخبار
وزارة الرياضة توضح لـ في الجول موقف انتخابات الزمالك من التأجيل 28 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين لـ في الجول: مباريات الدوري في موعدها ولا تأجيل بعد قرار وزارة الرياضة 41 دقيقة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام 43 دقيقة | الدوري المصري
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي 47 دقيقة | السعودية
تأثير محمد صلاح.. فيديو استغاثة دعم فلسطين يتخطى 45 مليون مشاهدة في ساعة 52 دقيقة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - حصاد الجولة الرابعة.. هاتريك جديد و4 فرق دون فوز حتى الآن ساعة | الدرجة الثانية
تقرير: بنزيمة ينوي مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي ساعة | الكرة الأوروبية
فاجيولي يكشف كل شيء: تونالي أنشيء لي حسابا للمراهنات.. وقيل لي سوف أكسر ساقيك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة