وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

وزارة الشباب والرياضة المصرية

قررت وزارة الشباب والرياضة وقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد المحددة 3 أيام، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة في فلسطين.

وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة

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في ضوء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتعبيراً عن تضامن نشء مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.

ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار.

وكانت أندية الدوري المصري قد أصدرت بيانات بشأن التضامن مع فلسطين في ظل القذف المستمر من الجانب الآخر والذي أسفر عن استشهاد ما يفوق 3000 فلسطيني حتى الآن.

الدوري المصري وزارة الشباب والرياضة
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