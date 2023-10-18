إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

أعلن الهلال السعودي تعرض لاعبه نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

نيمار النادي : الهلال الهلال البرازيل

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي اليوم الأربعاء بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه التالي: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبيرآسيا، نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف".

وواصل البيان "على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية".

📄 أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية يعود لنا أقوى 💙#الهلال pic.twitter.com/3B0w7C0W7T — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) October 18, 2023

وكان نيمار أصيب في مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر نيمار للخروج من المباراة من الشوط الأول مستبدلا وظهر وهو يبكي من شدة الإصابة.

وانضم نيمار إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.