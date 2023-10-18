إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 23:10

كتب : FilGoal

إصابة نيمار - البرازيل

أعلن الهلال السعودي تعرض لاعبه نيمار للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ونشر الهلال عبر حسابه الرسمي اليوم الأربعاء بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه التالي: "أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب كبيرآسيا، نيمار جونيور، لقطع في الرباط الصليبي والغضروف".

وواصل البيان "على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية".

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وكان نيمار أصيب في مباراة منتخب البرازيل وأوروجواي في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر نيمار للخروج من المباراة من الشوط الأول مستبدلا وظهر وهو يبكي من شدة الإصابة.

وانضم نيمار إلى الهلال قادما من باريس سان جيرمان الصيف الماضي.

وشارك نيمار مع الهلال في خمس مباريات سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع مثله.

نيمار الهلال البرازيل
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