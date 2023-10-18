دوري المحترفين - حصاد الجولة الرابعة.. هاتريك جديد و4 فرق دون فوز حتى الآن

هاتريك جديد واستقالة رابعة و4 فرق بدون فوز في حصاد الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية أ (دوري المحترفين).

وأقيمت 10 مباريات في الجولة الرابعة انتهت منها 6 بالفوز و4 بالتعادل جميعها إيجابية وشهدت تسجيل 28 هدفا بواقع 12 في الشوط الأول و16 في الشوط الثاني.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة كالآتي:

راية 2-1 النصر للتعدين

مكادي 1-1 حرس الحدود

أسوان 1-2 جمهورية شبين

بترول أسيوط 1-0 النجوم

مصر للمقاصة 3-3 بروكسي

وي 0-2 غزل المحلة

أبو قير للأسمدة 1-1 وادي دجلة

لافيينا 3-2 بتروجت

القناة 2-0 دكرنس

طنطا 1-1 السكة الحديد

وأصبح حسام بركات لاعب بروكسي ثاني لاعب يسجل هاتريك في الدوري بعد هاتريك عبد الرحمن فؤاد لاعب وي في مرمى جمهورية شبين.

وسجل كل من أحمد رأفت وعمرو جمعة ثنائية، حيث سجل رأفت لاعب مصر للمقاصة خلال بروكسي فيما سجل جمعة ثنائية أمام النصر للتعدين.

وشهدت الجولة تسجيل هدفين عكسيين، شريف مجدي لاعب طنطا في مرماه خلال لقاء السكة الحديد ، وحسام أحمد لاعب وي خلال لقاء غزل المحلة.

وواصل خالد الأخميمي لاعب غزل المحلة تأثيره القوي كبديل حيث سجل ثاني أهدافه كبديل على التوالي خلال لقاء وي.

بعد مرور 4 جولات فشلت أندية مصر للمقاصة والنصر للتعدين والنجوم ومكادي في تحقيق الفوز.

وتعرض محمد رجب لاعب وادي دجلة للطرد خلال لقاء أبو قير للأسمدة، فيما أحتسبت 3 ركلات جزاء سجل القناة منها هدفين لأكرم عبد ربه وسايكو في مرمى دكرنس، بينما أهدر احمد ممدوح الجوهري لاعب النصر للتعدين خلال مباراة راية.

وحقق لافيينا ريمونتادا ضد بتروجت بعد تأخره بهدفين وقلب المباراة لصالحه بثلاثة أهداف.

وأخيرا تقدم حمدي حمدان المدير الفني لنادي أسوان باستقالته عقب الهزيمة من جمهورية شبين، لتعد الاستقالة الرابعة في الدوري بعد رحيل حسن عبد المنعم من النصر للتعدين وسعيد عبد العزيز من النجوم وحسام عبد العال من راية.