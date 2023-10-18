تقرير: بنزيمة ينوي مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 22:43

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة يحتفل بهدف الاتحاد أمام الهلال

ينوي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة مقاضاة جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي بعدما ادعى الأخير أن الأول له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين حسبما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

وقال وزير الداخلية الفرنسي في وقت سابق: "أغلقنا 1100 مؤسسة إسلامية وفي الأسابيع الأخيرة كنت مهتما بشكل خاص بالسيد بنزيمة الذي كما نعلم جميعا مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي "نحن نهاجم الإخوان لأنهم يخلقون أجواء جهادية".

أخبار متعلقة:
بعد تغريدة دعم فلسطين.. مطالبات برلمانية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيمة بنزيمة: سكان غزة ضحايا لقصف ظالم لا يستثني النساء والأطفال بنزيمة: حققت كل شيء مع ريال مدريد.. ومكة مكان استثنائي

جاء ذلك بعدما نشر بنزيمة تغريدة عبر حسابه الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له حاليا من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وقال بنزيمة: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وردا كذلك على تلك التغريدة تقدمت النائبة الفرنسية فاليري بويييه بطلب رسمي لمناقشة سحب الجنسية من بنزيمة والكرة الذهبية منه كعقوبة رمزية أولى حال ثبوت وجود علاقة بينه وبين الإخوان.

كما طالبت فاليري بسحب الكرة الذهبية من بنزيمة كعقوبة رمزية أولى.

وأكدت النائبة الفرنسية أنه لا يمكن القبول بتلك الأفكار وإلا تعتبر خيانة لبلدهم.

بنزيمة فلسطين
نرشح لكم
فاجيولي يكشف كل شيء: تونالي أنشيء لي حسابا للمراهنات.. وقيل لي سوف أكسر ساقيك تقرير: نيوكاسل وبايرن مهتمان بضم كالفين فيليبس برباتوف: رونالدو يستطيع اللعب لما بعد الـ40 بعد تغريدة دعم فلسطين.. مطالبات برلمانية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيمة ناجلسمان "أمير الانتقام" من نوير.. لم يتعلم درس أليجري مع بيرلو بعد دعم فلسطين.. نيس يعلن إيقاف يوسف عطال لحين إشعار آخر بيان من بيشكتاش عقب قصف الاحتلال لمستشفى في غزة تصفيات يورو 2024 - إنجلترا تحسم بطاقة التأهل بقلب الطاولة على إيطاليا بثلاثية
أخر الأخبار
ميسي يكشف ماذا سيفعل بعد نهاية الموسم مع إنتر ميامي 4 ساعة | أمريكا
تعديل موعد سيراميكا كليوباترا والداخلية في الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
وزارة الرياضة توضح لـ في الجول موقف انتخابات الزمالك من التأجيل 5 ساعة | الكرة المصرية
عامر حسين لـ في الجول: مباريات الدوري في موعدها ولا تأجيل بعد قرار وزارة الرياضة 5 ساعة | الدوري المصري
وزارة الرياضة تعلن إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام 5 ساعة | الدوري المصري
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي 5 ساعة | السعودية
تأثير محمد صلاح.. فيديو استغاثة دعم فلسطين يتخطى 45 مليون مشاهدة في ساعة 5 ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - حصاد الجولة الرابعة.. هاتريك جديد و4 فرق دون فوز حتى الآن 5 ساعة | الدرجة الثانية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة