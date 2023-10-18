تقرير: بنزيمة ينوي مقاضاة وزير الداخلية الفرنسي

ينوي كريم بنزيمة مهاجم اتحاد جدة مقاضاة جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي بعدما ادعى الأخير أن الأول له علاقات بجماعة الإخوان المسلمين حسبما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

كريم بنزيمة النادي : الاتحاد

وقال وزير الداخلية الفرنسي في وقت سابق: "أغلقنا 1100 مؤسسة إسلامية وفي الأسابيع الأخيرة كنت مهتما بشكل خاص بالسيد بنزيمة الذي كما نعلم جميعا مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين".

وأضاف وزير الداخلية الفرنسي "نحن نهاجم الإخوان لأنهم يخلقون أجواء جهادية".

جاء ذلك بعدما نشر بنزيمة تغريدة عبر حسابه الاجتماعي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن فيها دعمه لفلسطين ضد ما تتعرض له حاليا من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

وقال بنزيمة: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وردا كذلك على تلك التغريدة تقدمت النائبة الفرنسية فاليري بويييه بطلب رسمي لمناقشة سحب الجنسية من بنزيمة والكرة الذهبية منه كعقوبة رمزية أولى حال ثبوت وجود علاقة بينه وبين الإخوان.

كما طالبت فاليري بسحب الكرة الذهبية من بنزيمة كعقوبة رمزية أولى.

وأكدت النائبة الفرنسية أنه لا يمكن القبول بتلك الأفكار وإلا تعتبر خيانة لبلدهم.