بالفيديو - محمد صلاح يكسر صمته: أناشد العالم لمنع المزيد من المذابح في فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - غينيا

خرج محمد صلاح قائد منتخب مصر في فيديو مصور عبر حساباته الرسمية للتنديد لما يحدث تجاه الشعب الفلسطيني في غزة.

وقال محمد صلاح في الفيديو: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وأكمل "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها".

وأردف "يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورا".

وشدد "يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

وأكمل "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورا".

وأتم "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

واتخذ محمد صلاح قائد منتخب مصر خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأخيرة.

وكان رامي الناظر الرئيس التنفيذي للهلال الأحمر المصري قد أعلن تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال الناظر عبر MBC مصر: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".

وشدد "تواصل معنا وأبلغنا من خلال مدير أعماله بالتبرع".

وكان FilGoal.com انفرد بتبرع محمد صلاح لضحايا الشعب الفلسطيني قبل عدة أيام من خلال الهلال الأحمر المصري.

محمد صلاح ليفربول فلسطين
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