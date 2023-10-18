الزمالك يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها.. وإلغاء المظاهر الاحتفالية بالنادي

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 21:51

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أكد عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك إقامة انتخابات مجلس إدارة النادي في موعدها الجمعة المقبلة.

وقال البناني: "تم إلغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي".

وواصل "سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء غدا الخميس الموافق 19 أكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".

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وكان الزمالك أعلن الحداد رسميا اليوم الأربعاء لثلاثة أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان الزمالك كالآتي "أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد".

وأضاف "وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

انتخابات الزمالك الزمالك
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