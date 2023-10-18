أوسوريو: نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة.. واللاعبون يتمتعون باحترافية كبيرة

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك عن الاستعداد لمباراة سموحة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وعاد أوسوريو من الإجازة التي حصل عليها ليسافر إلى إنجلترا لزيارة أسرته وقاد اليوم الأربعاء مران الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لملاقاة سموحة يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وقال أوسوريو عبر موقع النادي الرسمي: "نستعد بالشكل الأمثل لمباراة سموحة، وفترة التوقف الدولية الأخيرة كانت فرصة جيدة لمنح اللاعبين راحة بمنحهم إجازة لمدة يومين من التدريبات حتى يستطيعون مواصلة التدريبات بكل جدية”.

وأضاف "منذ أخر مباراة خاضها الزمالك أمام البنك الأهلي في الدوري، ونحن نفكر كجهاز فني في مباراة سموحة، وهذه عادتنا أن نبدأ الاستعداد لأي مباراة فور انتهاء أخر لقاء".

وتابع "بالطبع نحتاج فترة للإعداد لأي مباراة، وهو ما يحدث حاليا، فالزمالك يملك لاعبين يتمتعون باحترافية كبيرة، وأعتقد أنهم أظهروا ذلك في أخر مباراتين".

وواصل "ما جعل الأداء مختلفا في أخر مباراتين وتحقيق الانتصار هى الروح القوية التي يمتلكها اللاعبون، فمن الصعب أن تجد فريقا يستطيع أن يسجل 4 أهداف في 45 دقيقة أمام أرتا سولار، وأن نعود بالفوز على البنك الأهلي بعد تقدمهم بهدف ورغم النقص العددي نجحنا في تسجيل هدفين".

وأتم "هذا لا يحدث في فريق إلا إذا كان يمتلك روحا كبيرة بشخصية كبيرة، وهو ما نسعى لاستغلاله في كل المباريات المقبلة".

ويحتل الزمالك المركز السابع في الترتيب بخمس نقاط.

فيما يأتي سموحة ثانيا بسبع نقاط.