قرارات الأهلي - تخصيص عائد مباراة سيمبا لضحايا فلسطين وتعليق البث بكل منصات النادي

أعلن النادي الأهلي عن قرارات المجلس المتخذة من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقرر الأهلي تخصيص العائد المالي لمباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي لصالح ضحايا فلسطين.

يأتي ذلك بعدما أعلن الأهلي عن الحداد العام لمدة 3 أيام.

واستشهد أكثر من 3000 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي كالآتي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.