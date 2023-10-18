الزمالك يعلن الحداد والدعم للشعب الفلسطيني

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 19:35

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أعلن نادي الزمالك الدخول في حالة حداد لمدة 3 أيام تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

واستشهد أكثر من 3000 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وجاء بيان الزمالك كالآتي: "أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة 3 أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد".

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وأضاف "وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني".

وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام أعلن التوجيه بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وتسابقت الأندية المصرية على إعلان الحداد ودعم فلسطين وأهالي غزة في الساعات القليلة السابقة.

وأعلن الأهلي الحداد لمدة 3 أيام، كما أعلن النادي المصري عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وتضامن كذلك نادي الزمالك مع الشعب الفلسطيني بتغيير شعاره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الزمالك فلسطين
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