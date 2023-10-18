ميسي: منتخب الأرجنتين أصبح أكثر ثقة بعد الفوز بكأس العالم

يرى ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن فريق التانجو أصبح أكثر ثقة وثباتا بعد التتويج بكأس العالم.

ليونيل ميسي النادي : إنتر ميامي الأرجنتين

وقال ميسي في تصريحات عبر موقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "لدينا لاعبون رائعون وأسلوب لعب مميز جدا وهذا ما نحبه، نريد مواصلة السير على هذا الطريق".

وأضاف "أعتقد أن منتخب الأرجنتين تطور على مستوى اللعب بعد الفوز بكأس العالم ونحن واثقون في أنفسنا وأصبحنا أكثر اتحادا وثباتا ونأمل في أن نتمكن من مواصلة النمو".

وأتم تصريحاته "إذا كانت هناك مجموعة جيدة وأجواء جيدة في غرفة الملابس تصبح الأمور أسهل بكثير ونحن نستمتع باللعب وقضاء الوقت معا".

وتوج منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022 في قطر بعد التغلب في النهائي على فرنسا بركلات الترجيح.

وأصبح ميسي الهداف التاريخي لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بعدما سجل هدفين قاد بهما بلاده للفوز على بيرو في تصفيات مونديال 2026.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 31 في التصفيات، متجاوزا لويس سواريز مهاجم منتخب أوروجواي صاحب الـ29 هدفا.