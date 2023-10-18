مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول موقف عقوبة عواد من الإلغاء

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 18:14

كتب : بسام أبو بكر

لقطة طرد محمد عواد بعد عرقلة كريم بامبو

أوضح مصدر من اتحاد الكرة المصري حقيقة إلغاء عقوبة محمد عواد حارس الزمالك بعد طرده ضد البنك الأهلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلنت رابطة الأندية بعد نهاية الجولة الثالثة إيقاف عواد لمباراة واحدة.

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وفقا للائحة الدوري المصري الصادرة من رابطة الأندية، لا يوجد بندا لإلغاء العقوبات، وبذلك لا يوجد إلغاء لعقوبة إيقاف محمد عواد حارس مرمى الزمالك لمباراة واحدة بعد طرده ضد البنك الأهلي".

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وكشف "إذا وضعنا بندا يتيح الموافقة على إلغاء العقوبات، فكل فريق سيخرج يقول لماذا لم يتم الموافقة على إلغاء عقوبتنا ولماذا هذا الفريق حال القبول أو الرفض".

وسبق أن قال عبد الواحد السيد مدير الكرة في الزمالك لـFilGoal.com: "الزمالك تقدم بتظلم إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد أمام البنك الأهلي".

وأضاف "الزمالك طلب إلغاء الطرد بعد إجماع خبراء التحكيم والتحليل على أن عواد لم يكن يستحق الطرد".

وأتم "ليس من الخطأ أن يصحح اتحاد الكرة أخطاء الحكام بعد تعرض الحارس للظلم في لقاء البنك الأهلي".

ومن جانبه حلل البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بعض الحالات التحكيمية الجدلية في الآونة الأخيرة قائلا: "قرار الحكم محمد معروف بطرد محمد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي صحيح، فقد كانت فرصة تهديف".

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بهدفين لهدف في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتعرض عواد للطرد في آخر دقيقة من الشوط الأول بعد لعبة مشتركة مع كريم بامبو مهاجم البنك الأهلي الذي كان منفردا بالمرمى.

الزمالك محمد عواد
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