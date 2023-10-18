تضامنا مع فلسطين.. اتحاد الكرة يعلن الوقوف دقيقة حداد في جميع المباريات
الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 17:34
كتب : FilGoal
أعلن اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام التوجيه بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة.
يأتي ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.
كما يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.
وتسابقت الأندية المصرية على إعلان الحداد ودعم فلسطين وأهالي غزة في الساعات القليلة السابقة.
وأعلن الأهلي الحداد لمدة 3 أيام، كما أعلن النادي المصري عن التضامن مع الشعب الفلسطيني.
وتضامن كذلك نادي الزمالك مع الشعب الفلسطيني بتغيير شعاره عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
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