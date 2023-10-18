مران الزمالك – عودة أوسوريو من إنجلترا.. وانتظام الدوليين استعدادا للقاء سموحة

عاد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك من الإجازة التي حصل عليها ليسافر إلى إنجلترا لزيارة أسرته وقاد اليوم الأربعاء مران الفريق الأبيض.

ويستعد الزمالك لملاقاة سموحة يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وانتظم أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي في مران الفريق الذي أقيم في ملعب الترسانة بعد عودتهم من معسكر منتخب مصر.

وشهد المران مشاركة حسام عبد المجيد ومحمد طارق بعد عودتهما من المنتخب الأولمبي الذي خاض وديتين ضد الأردن وأوزباكستان.

وقدم مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك تقريرا شاملا عن اليومين الأخيرين من المران بعدما قاده بنفسه.

وعقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين لشرح بعض التعليمات الفنية.

وشارك حاتم سكر في المران الجماعي بعدما غاب عنه أمس الثلاثاء.

ويحتل الزمالك المركز السابع في الترتيب بخمس نقاط.

فيما يأتي سموحة ثانيا بسبع نقاط.