حداد وتضامن.. الأهلي والمصري يدعمان فلسطين

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 17:33

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أعلن كل من الأهلي والمصري التضامن والحداد مع القضية الفلسطينية.

واستشهد أكثر من 3000 فلسطيني جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في الأيام الأخيرة.

وجاء بيان الأهلي:

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يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء .. ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه.. ويؤكد النادي الأهلي مجددًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة.

فيما جاء بيان المصري:

يتابع النادي المصري بمزيد من القلق تطورات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق.

النادي المصري إذ يجدد التأكيد على موقفه الداعم والمتضامن مع الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، كموقف ينسجم مع موقف مصر الثابت الداعم للحقوق الفلسطينية، فإنه ينتهز هذه المناسبة لتحية صمود الشعب الفلسطيني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وفي نفس السياق غيرّ أكثر من فريق أبرزهم الزمالك والاتحاد السكندري وغزل المحلة الصورة الرئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي وأضافوا علم فلسطين.

الأهلي المصري فلسطين
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