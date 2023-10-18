مساعد مدرب منتخب بنين يكشف لـ في الجول حقيقة تصريحاته عن وزن سامسون

نفى نبيل طرابلسي مساعد جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب بنين تعليقه على وزن سامسون أكينولا مهاجم الزمالك.

ويغيب سامسون عن فريق الزمالك الفترة الحالية مما تسبب في غيابه عن منتخب بنين.

وقال نبيل طرابلسي عبر FilGoal.com: "غير صحيح تعليقي عن وزن سامسون أكينولا، ليس من عادتي التلعيق على فيديوهات أو ما تصريحات عني".

وأوضح "ما قلته أن سامسون لاعب في الزمالك لذلك نتابعه ولكن في الوقت الحالي لا يشارك كثيرا لأن في مكانه هناك الكثير من اللاعبين الجاهزين من الناحية البدنية".

واختتم تصريحاته "لم يتحدث المدير الفني عن أنه صاحب وزن ثقيل أو غيره ولكن يشارك لاعبون آخرون لأنهم أجهز منه".

وانتقل سامسون إلى الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي.

وخاض سامسون 15 مباراة بقميص الزمالك وساهم في هدفين.

ونجح سامسون في تسجيل هدف وصناعة آخر.