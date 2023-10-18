بعد تغريدة دعم فلسطين.. مطالبات برلمانية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيمة

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 - 17:04

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة في حفل الكرة الذهبية

تقدمت فاليري بوييه النائبة الفرنسية بطلب رسمي لمناقشة سحب الجنسية من كريم بنزيمة مهاجم منتخب فرنسا السابق واتحاد جدة الحالي.

كريم بنزيمة

النادي : الاتحاد

فرنسا

كما طالبت فاليري بسحب الكرة الذهبية من بنزيمة كعقوبة رمزية أولى.

وكان بنزيمة قد أعلن دعمه لضحايا قصف غزة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وطلبت النائبة البرلمانية الفرنسية التحقق مما قاله وزير الداخلية الفرنسي بأن بنزيمة يتبع جماعة الأخوان المسلمين في تعليق على تغريدة دعمه لفلسطين على عكس الموقف الفرنسي.

وأشارت فاليري أنه إذا تحقق ذلك فيجب أن تكون العقوبة الأولى رمزية وهي سحب الكرة الذهبية، ثم التقدم بطلب حرمانه من الجنسية الفرنسية.

واتهمت النائبة الفرنسية أنه لا يمكن القبول بتلك الأفكار وإلا تعتبر خيانة لبلدهم.

وكان بنزيمة قد كتب عبر موقع X: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال".

وأثارت تغريدة بنزيمة جدلا واسعا في فرنسا بسبب موقفهم المدافع عن قوات الاحتلال الإسرائيلي.

بنزيمة فرنسا سحب الجنسية الفرنسية
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